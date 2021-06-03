"Атлетико" интересуется Бернарду Силвой из "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Силвы/Автор неизвестен

Как сообщает France Football, футболист сборной Португалии и "Манчестер Сити" Бернарду Силва может стать игроком "Атлетико".

По инофрмации источника, мадридский клуб хочет подписать 26-летнего хавбека в летнее трансферное окно. "Атлетико" намерен усилить состав, чтобы успешно выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Отмечается, что главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне заинтересован в приглашении португальца и следит за ним с 2016 года.

Полузащитник выступает за "Манчестер Сити" с 2017 года. В прошедшем сезоне он забил 2 гола и сделал 6 голевых передач в 26 матчах АПЛ.

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