"Атлетико" интересуется Фабиньо

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"Атлетико" интересуется Фабиньо

Полузащитник "Монако" Фабиньо может продолжить карьеру в Испании, сообщает французская пресса.

В услугах 24-летнего бразильца заинтересован мадридский "Атлетико". Информацию о притязаниях "матрасников" на хавбека подтвердил и вице-президент монегасков Вадим Васильев.

В минувшем сезоне Фабиньо сыграл за "Монако" 45 матчей, забил 8 голов и сделал 5 результативных передач. 

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