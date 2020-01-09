"Атлетико" интересуется форвардом "Наполи"

Мадридский "Атлетико" продолжает изучать варианты усиления атаки, сообщает AS.

По сведениям издания, новой целью "матрасников" стал нападающий "Наполи" Аркадиуш Милик.

Контракт игрока с неаполитанцами истекает в 2021 году и "Атлетико" рассчитывает воспользоваться ситуацией, переманив бомбардира в испанскую столицу.

В текущем сезоне 25-летний поляк сыграл за "Наполи" 12 матчей, в которых забил 10 голов. Рыночная стоимость Милика - 40 миллионов евро.

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