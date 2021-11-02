"Атлетико" интересуется форвардом сборной Германии

Теги атлетико мадридред булл зальцбургкарим адейеми

"Атлетико" интересуется форвардом сборной ГерманииФото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

"Атлетико" Мадрид планирует усилить атакующую линию ближайшим летом.

Как сообщает SPORT1, "матрасники" входят в число тех клубов,которые  активно проявляют свой интерес к немецкому нападающему "РБ Зальцбурга" Кариму Адейеми.

По информации источника, австрийский гранд попросит за 19-летнего нападающего около 35 миллионов евро.

Напомним, что по окончании текущего сезона у уругвайского форварда "Атлетико" Луиса Суареса истекает контракт.

Также не пропустите: Конте прокомментировал свое назначение в "Тоттенхэм". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 2 ноября

Главные новости дня: 2 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов