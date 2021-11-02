"Атлетико" интересуется форвардом сборной Германии

Фото: инстаграм Адейеми/Автор неизвестен

"Атлетико" Мадрид планирует усилить атакующую линию ближайшим летом.

Как сообщает SPORT1, "матрасники" входят в число тех клубов,которые активно проявляют свой интерес к немецкому нападающему "РБ Зальцбурга" Кариму Адейеми.

По информации источника, австрийский гранд попросит за 19-летнего нападающего около 35 миллионов евро.

Напомним, что по окончании текущего сезона у уругвайского форварда "Атлетико" Луиса Суареса истекает контракт.

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