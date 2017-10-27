"Атлетико" интересуется хавбеком "Лацио" Луисом Альберто

"Атлетико" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Лацио" Луису Альберто, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне 25-летний Альберто провел за "Лацио" 14 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 7 результативных передач.

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