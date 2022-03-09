"Атлетико" интересуется хавбеком "Марселя"

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"Атлетико" интересуется хавбеком "Марселя"

Фото: инстаграм Бубакара Камара/Автор неизвестен

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Марселя" Бубакару Камара, сообщает Footmercato. 

По сведенгиям источника, испанский клуб намерен подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с марсельцами. Таким образом "Атлетико" может заполучить игрока бесплатно. Впрочем, Камара также входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Ромы" и дортмундской "Боруссии".

В нынешнем сезоне 22-летний Камара провел за "Марсель" 32 матча во всех турнирах и забил один гол.

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