"Атлетико" интересуется хавбеком "РБ Лейпциг"

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"Атлетико" интересуется хавбеком "РБ Лейпциг"

Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер стал трансферной целью мадридского "Атлетико", сообщает AS.

По сведениям издания, видеть 23-летнего австрийца в своей команде хочет главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.

Аргентинский наставник настаивал на подписании хавбека "быков" ещё прошлым летом, но тогда договориться о сделке не удалось.

Лаймер выступает за "РБ Лейпциг" с 2017 года, сыграл 114 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.

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