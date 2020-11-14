"Атлетико" интересуется хавбеком "РБ Лейпциг"
Полузащитник "РБ Лейпциг" Конрад Лаймер стал трансферной целью мадридского "Атлетико", сообщает AS.
По сведениям издания, видеть 23-летнего австрийца в своей команде хочет главный тренер "матрасников" Диего Симеоне.
Аргентинский наставник настаивал на подписании хавбека "быков" ещё прошлым летом, но тогда договориться о сделке не удалось.
Лаймер выступает за "РБ Лейпциг" с 2017 года, сыграл 114 матчей, забил 6 голов и сделал 12 ассистов. Его рыночная стоимость - 30 миллионов евро.
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