"Атлетико" интересуется хавбеком "Вильярреала" Эрнандесом

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"Атлетико" интересуется хавбеком "Вильярреала" Эрнандесом

"Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Вильярреала" Родриго Эрнандесу, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб намерен подписать футболиста следующим летом, когда у него завершится контракт с "подводниками". В этом случае хавбек достанется "матрасникам" бесплатно.

21-летний Эрнандес выступает за "Вильярреал" с 2015 года, провел за клуб 37 матчей и забил 1 гол.

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