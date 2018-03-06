"Атлетико" интересуется немецким хавбеком



Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к полузащитнику "Шальке" Максу Майеру, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, испанский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. "Матрасники" рассматривают кандидатуру немца в качестве замены Яннику Феррейре Карраско, который отправился на заработки в Китай.

Стоит отметить, что 22-летнего Майер летом станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Им также интересуются "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Арсенал".

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