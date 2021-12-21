"Атлетико" интересуется основным защитником "Баварии"

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"Атлетико" интересуется основным защитником "Баварии"Фото: инстаграм Павара/Автор неизвестен

"Атлетико Мадрид" планирует усилить линию обороны.

Как сообщает издание Sport, "матрасники" заинтересован в защитнике мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Бенжамене Паваре.

По информации источника, данная операция сложная, так как "Бавария" не торопится вести переговоры, ведь контракт игрока рассчитан до 2024 года. 

Отмечается, что "Атлетико" видит во французе замену Кирану Триппьеру, который близок к переходу в "Ньюкасл".

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