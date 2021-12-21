"Атлетико" интересуется основным защитником "Баварии"
Фото: инстаграм Павара/Автор неизвестен
"Атлетико Мадрид" планирует усилить линию обороны.
Как сообщает издание Sport, "матрасники" заинтересован в защитнике мюнхенской "Баварии" и сборной Франции Бенжамене Паваре.
По информации источника, данная операция сложная, так как "Бавария" не торопится вести переговоры, ведь контракт игрока рассчитан до 2024 года.
Отмечается, что "Атлетико" видит во французе замену Кирану Триппьеру, который близок к переходу в "Ньюкасл".
Также не пропустите: Холдинг, владеющий "Манчестер Сити" изучил работу "Спартака" и в скором времени может купить клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Холдинг, владеющий "Манчестер Сити" изучил работу "Спартака" и в скором времени может купить клуб
-
"Краснодар" подпишет нападающего "Буде-Глимт"
-
В "Реале" хотят, чтобы Холанд остался еще на год в "Боруссии"
-
"Барселона" не делала предложений по Кавани
-
Федун назвал причину, по которой не может прокомментировать увольнение Витории
Лента новостей
-
Стало известно, сколько "Ювентус" потратил на Роналду за время его пребывания в команде
-
"Ливерпуль" заинтересован в Холанде
-
Стали известны сроки восстановления Неймара
-
"Валенсия" сможет продлить контракты с лидерами команды
-
"Атлетико" интересуется основным защитником "Баварии"
-
1
Холдинг, владеющий "Манчестер Сити" изучил работу "Спартака" и в скором времени может купить клуб
-
"Краснодар" подпишет нападающего "Буде-Глимт"
-
"Бавария" может подписать защитника "Барселоны"
-
Симеоне верит в Суареса
-
"Валенсия" хочет подписать Година
-
Стал известен приоритетный вариант Марсьяля в случае ухода из "Манчестен Юнайтед"
-
В "Реале" хотят, чтобы Холанд остался еще на год в "Боруссии"
-
Анчелотти высказался о ситуации с Модричем
-
1
"Барселона" не делала предложений по Кавани
-
Артета высказался о Мартинелли
-
"Ньюкасл" может подписать форварда "Интера"
-
Де Врей поделился впечатлениями от работы с Конте
-
Федун назвал причину, по которой не может прокомментировать увольнение Витории
-
"Лацио" теряет Иммобиле из-за коронавируса
-
У Алабы подозрение на коронавирус
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20