"Атлетико" интересуется Озилом

Мадридский "Атлетико" интересуется полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом, информирует Bild.

По сведениям издания, "матрасники" рассматривают вариант с подписанием контракта с 29-летним хавбеком "канониров", который следующим летом станет свободным агентом. Однако наиболее вероятным на сегодняшний день все еще видится переход немца в стан "Манчестер Юнайтед".

Напомним, президент "Атлетико" назвал Симеоне неприкасаемым. | soccernews.ru