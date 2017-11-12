"Атлетико" интересуется Озилом

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"Атлетико" интересуется ОзиломМадридский "Атлетико" интересуется полузащитником лондонского "Арсенала" Месутом Озилом, информирует Bild.

По сведениям издания, "матрасники" рассматривают вариант с подписанием контракта с 29-летним хавбеком "канониров", который следующим летом станет свободным агентом. Однако наиболее вероятным на сегодняшний день все еще видится переход немца в стан "Манчестер Юнайтед".

Напомним, президент "Атлетико" назвал Симеоне неприкасаемым. | soccernews.ru

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