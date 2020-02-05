"Атлетико" интересуется Почеттино
"Атлетико" интересуется экс-тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Об этом информирует The Telegraph.
По данным издания, специалист вошел в список претендентов на замену Диего Симеоне. Ожидается, что этим летом мадридский клуб расстанется со специалистом.
Отметим, что спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта является большим поклонником Почеттино.
47-летний тренер покинул "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Жозе Моуринью.
Не пропустите: Спаллетти заявил о готовности вернуться к работе| http://soccernews.ru
главное
-
BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу
-
РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин
-
"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в 40 матчах подряд
-
"Манчестер Юнайтед" усилит охрану вице-президента Вудворда
-
Хавбек "Боруссии" Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии
Лента новостей
-
BeIN Sports: Россия получила уведомление о недопуске на ЧМ-2022 по футболу
-
Кейн отправился на Карибы, чтобы ускорить выздоровление после операции
-
Прядкин высказал благодарность клубам лиги за поддержку
-
"Манчестер Юнайтед" намерен приобрести этим летом хавбека "Астон Виллы" Грилиша
-
РПЛ подтвердила, что единственным кандидатом на пост президента лиги будет Прядкин
-
Новичок "Рубина" Абильдгор прокомментировал свой переход в казанский клуб
-
"Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" в 40 матчах подряд
-
Тихонов рассказал, за что болельщики любят Карпина
-
"Манчестер Юнайтед" усилит охрану вице-президента Вудворда
-
Тихонов поделился мнением о ситуации Кокорина
-
"Ювентус" поздравил Роналду с 35-летием
-
Уткин высказался о безальтернативных выборах главы РФПЛ
-
Защитник "Локомотива" Хеведес поделился ожиданиями от матча со "Спартаком"
-
"Атлетико" интересуется Почеттино
-
Хавбек "Боруссии" Рейна стал самым молодым автором гола в истории Кубка Германии
-
Карпин подвел итоги матча против "Партизана"
-
Натхо: "Рубин" - интересный вариант, как и Слуцкий для Казани"
-
Румменигге: "Гвардиола хотел выпустить Нойера в полузащите"
-
Моуринью высказался о решении Клоппа выставить молодежный состав на переигровку Кубка Англии
-
Главные новости дня: 4 февраля
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14