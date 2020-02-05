"Атлетико" интересуется Почеттино

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"Атлетико" интересуется Почеттино

"Атлетико" интересуется экс-тренером "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Об этом информирует The Telegraph.

По данным издания, специалист вошел в список претендентов на замену Диего Симеоне. Ожидается, что этим летом мадридский клуб расстанется со специалистом.

Отметим, что спортивный директор "Атлетико" Андреа Берта является большим поклонником Почеттино.

47-летний тренер покинул "Тоттенхэм" в ноябре 2019 года из-за неудовлетворительных результатов команды. Его пост занял Жозе Моуринью.

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