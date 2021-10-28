"Атлетико" интересуется полузащитником "Баварии"
Фото: инстаграм Толиссо/Автор неизвестен
Французский полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо не намерен продлевать контракт с мюнхенским клубом и с высокой долей вероятности покинет клуб либо зимой, либо летом на правах свободного агента.
Как сообщает La Gazetta dello Sport, мадридский "Атлетико" заинтересован в услугах французского хавбека.
По информации источника, Толиссо находится в поиске нового вызова.
В нынешнем сезоне Толиссо сыграл 2 матча за "Баварию" в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями.
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