"Атлетико" интересуется полузащитником "Баварии"

Теги атлетико мадридкорентен толиссобавария мюнхен

"Атлетико" интересуется полузащитником "Баварии"Фото: инстаграм Толиссо/Автор неизвестен

Французский полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо не намерен продлевать контракт с мюнхенским клубом и с высокой долей вероятности покинет клуб либо зимой, либо летом на правах свободного агента.

Как сообщает La Gazetta dello Sport, мадридский "Атлетико" заинтересован в услугах французского хавбека.

По информации источника, Толиссо находится в поиске нового вызова.

В нынешнем сезоне Толиссо сыграл 2 матча за "Баварию" в Бундеслиге, в которых не отметился результативными действиями.

Также не пропустите: Источник: "Интер" продлил контракт с Лаутаро Мартинесом. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ларссон может зимой покинуть "Спартак"

Ларссон может зимой покинуть "Спартак"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов