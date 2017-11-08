"Атлетико" интересуется полузащитником "Реала"
Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес стал трансферной целью "Атлетико", сообщает испанская пресса.
"Матрасники" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего футболиста, контракт которого с королевским клубом рассчитан до лета 2021 года.
В этом сезоне Васкес сыграл за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|31
|2
|Валенсия
|11
|27
|3
|Реал Мадрид
|11
|23
|4
|Атлетико Мадрид
|11
|23
|5
|Вильярреал
|11
|20
|6
|Севилья
|11
|19
|7
|Реал Сосьедад
|11
|17
|8
|Бетис
|11
|17
|9
|Леганес
|11
|17
|10
|Жирона
|11
|15
|11
|Сельта Виго
|11
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|12
|Хетафе
|11
|13
|13
|Эспаньол
|11
|13
|14
|Леванте
|11
|12
|15
|Атлетик Бильбао
|11
|11
|16
|Депортиво Ла-Корунья
|11
|11
|17
|Эйбар
|11
|8
|18
|Алавес
|11
|6
|19
|Лас Пальмас
|11
|6
|20
|Малага
|11
|4