"Атлетико" интересуется полузащитником "Реала"

Вингер мадридского "Реала" Лукас Васкес стал трансферной целью "Атлетико", сообщает испанская пресса.

"Матрасники" рассматривают вариант с подписанием 26-летнего футболиста, контракт которого с королевским клубом рассчитан до лета 2021 года.

В этом сезоне Васкес сыграл за "Реал" 17 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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