"Атлетико" интересуется сразу тремя игроками "Сампдории"

Теги атлетико мадридсампдориялукас торрейраденнис пратдуван сапата

"Атлетико" интересуется сразу тремя игроками "Сампдории"Мадридский "Атлетико" интересуется сразу тремя игроками итальянской "Сампдории", информирует Il Secolo XIX.

По сведениям источника, "матрасники" следят за прогрессом полузащитников Денниса Прата и Лукаса Торрейры, а также форварда Дувана Сапаты. За выступлениями этого трио скауты мадридского клуба следили уже в нескольких матчах "Сампдории".

Напомним, три ведущих игрока "Атлетико" выступили за продажу Гризманна. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов