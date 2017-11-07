"Атлетико" интересуется сразу тремя игроками "Сампдории"

Мадридский "Атлетико" интересуется сразу тремя игроками итальянской "Сампдории", информирует Il Secolo XIX.

По сведениям источника, "матрасники" следят за прогрессом полузащитников Денниса Прата и Лукаса Торрейры, а также форварда Дувана Сапаты. За выступлениями этого трио скауты мадридского клуба следили уже в нескольких матчах "Сампдории".