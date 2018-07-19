"Атлетико" интересуется ведущим хавбеком "Баварии"

Мадридский "Атлетико" интересуется ведущим полузащитником мюнхенской "Баварии" Артуро Видалем, информирует AS.

Так, по сведениям издания, "матрасники" будут готовы поучаствовать в борьбе за 31-летнего хавбека, с которым немецкий гранд планирует расстаться.

В прошлом сезоне Видаль забил 6 мячей и сделал 2 результативные передачи в 35 матчах за "Баварию".

Напомним, "Nike" представил гостевой комплект игровой формы "Атлетико" на следующий сезон. | soccernews.ru