"Атлетико" интересуется Влаховичем

Фото: инстаграм Влаховича/Автор неизвестен

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Атлетико" ищет форварда для приобретения в летнее трансферное окно.

По информации источника, приоритет для мадридцев – нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес, однако "Атлетико" смущает высокая стоимость аргентинца. В связи с этим мадридский клуб изучает альтернативные варианты, в частности, нападающего "Фиорентины" Душана Влаховича.

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