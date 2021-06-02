"Атлетико" интересуется воспитанником "Барселоны"
Фото инстаграм Марка Кукурельи
Защитник "Хетафе" Марк Кукурелья стал трансферной целью мадридского "Атлетико".
По информации Marca, главный тренер "матрасников" Диего Симеоне требует усиления левого фланга обороны этим летом.
За воспитанника "Барселоны" потенциальному покупателю придётся заплатить не менее 15 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 22-летний Кукурелья забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 39 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14