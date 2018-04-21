"Атлетико" интересуется вратарём "Хетафе"

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"Атлетико" интересуется вратарём "Хетафе"

Мадридский "Атлетико" интересуется вратарём "Хетафе" Висенте Гуаитой, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" видят в 31-летнем страже ворот дублёра для основного голкипера Яна Облака.

Стоит отметить, что контракт Гуаиты с "Хетафе" истекает по окончании сезона, поэтому "Атлетико" может заполучить его абсолютно бесплатно. 

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