Мадридский "Атлетико" интересуется вратарём "Хетафе" Висенте Гуаитой, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" видят в 31-летнем страже ворот дублёра для основного голкипера Яна Облака.

Стоит отметить, что контракт Гуаиты с "Хетафе" истекает по окончании сезона, поэтому "Атлетико" может заполучить его абсолютно бесплатно.

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