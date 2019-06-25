"Атлетико" интересуется защитниками "Манчестер Сити" и "Аякса"
"Атлетико" намерен до закрытия летнего трансферного окна подписать ещё одного центрального защитника.
Как сообщает Marca, главная цель мадридского клуба - центрбек "Эспаньола" Марио Эрмосо, однако по его переходу пока не удаётся договориться. "Попугаи" требуют за своего футболиста 40 миллионов евро, а "матрасники" готовы заплатить не более 20.
В связи с этим "Атлетико" начал интересоваться и другими игроками обороны. В частности, в их шорт-лист попали Дейли Блинд ("Аякс") и Николас Отаменди ("Манчестер Сити").
Отмечается, что главный тренер столичной команды Диего Симеоне одобряет кандидатуры и голландца, и аргентинца.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
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|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
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|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16