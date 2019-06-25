"Атлетико" интересуется защитниками "Манчестер Сити" и "Аякса"

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"Атлетико" интересуется защитниками "Манчестер Сити" и "Аякса"

"Атлетико" намерен до закрытия летнего трансферного окна подписать ещё одного центрального защитника.

Как сообщает Marca, главная цель мадридского клуба - центрбек "Эспаньола" Марио Эрмосо, однако по его переходу пока не удаётся договориться. "Попугаи" требуют за своего футболиста 40 миллионов евро, а "матрасники" готовы заплатить не более 20.

В связи с этим "Атлетико" начал интересоваться и другими игроками обороны. В частности, в их шорт-лист попали Дейли Блинд ("Аякс") и Николас Отаменди ("Манчестер Сити").

Отмечается, что главный тренер столичной команды Диего Симеоне одобряет кандидатуры и голландца, и аргентинца.

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