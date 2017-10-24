"Атлетико" интересуется защитником "Интера"

Мадридский "Атлетико" нацелился на защитника "Интера" Милана Шкриньяра, сообщает AS.

По сведениям издания, "матрасники" хотят купить 22-летнего центрбека, однако миланский клуб не намерен расставаться с перспективным словаком.

В этом сезоне Шкриньяр сыграл за "Интер" 9 матчей и забил 1 гол.

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