"Атлетико" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Диогу Далота

Мадридский "Атлетико" продолжает искать замену ушедшему в "Ньюкасл" Кирану Триппьеру.

По информации AS, новой трансферной целью "матрасников" стал фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот.

Кроме португальца клуб рассматривает кандидатуры Расмуса Кристенсена ("РБ Лейпциг") и Даниэля Васса ("Валенсия").

В текущем сезоне 22-летний Далот сыграл за "МЮ" 13 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико". | http://soccernews.ru