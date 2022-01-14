"Атлетико" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

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"Атлетико" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Диогу Далота

Мадридский "Атлетико" продолжает искать замену ушедшему в "Ньюкасл" Кирану Триппьеру.

По информации AS, новой трансферной целью "матрасников" стал фланговый защитник "Манчестер Юнайтед" Диогу Далот.

Кроме португальца клуб рассматривает кандидатуры Расмуса Кристенсена ("РБ Лейпциг") и Даниэля Васса ("Валенсия").

В текущем сезоне 22-летний Далот сыграл за "МЮ" 13 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 12 миллионов евро.

Не пропустите: Васс настаивает на своем трансфере в "Атлетико". | http://soccernews.ru
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