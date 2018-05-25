"Атлетико" интересуется звездой Лиги 1

Мадридский "Атлетико" интересуется вингером "Монако" Тома Лемаром, информирует AS.

По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением 22-летнего игрока монегасков этим летом.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за "Монако". Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Напомним, "Атлетико" купил у "Вильярреала" Родри Эрнандеса. | soccernews.ru