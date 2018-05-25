"Атлетико" интересуется звездой Лиги 1

Теги тома лемаратлетико мадридмонако

"Атлетико" интересуется звездой Лиги 1Мадридский "Атлетико" интересуется вингером "Монако" Тома Лемаром, информирует AS.

По сведениям источника, "матрасники" рассматривают вариант с приобретением 22-летнего игрока монегасков этим летом.

В нынешнем сезоне Лемар забил 3 мяча и сделал 10 результативных передач в 37 матчах за "Монако". Его трансферная стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

Напомним, "Атлетико" купил у "Вильярреала" Родри Эрнандеса. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Кульминация европейского сезона: "Реал" и "Ливерпуль" разыграют кубок чемпионов в Киеве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов