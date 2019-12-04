"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"

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"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"

Ла Лига определилась с наказанием для "Атлетико" из-за поведения болельщиков на игре с "Барселоной" (0:1).

Как сообщает Marca, мадридский клуб не будет наказан за кричалки фанатов "Гризманн, умри", которые были адресованы экс-игроку клуба.

Однако "матрасников" оштрафовали на 602 евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле.

Ранее предполагалось, что из-за такого поведения фанатов "Атлетико" мог провести следующий матч без зрителей.

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