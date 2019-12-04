"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"
Ла Лига определилась с наказанием для "Атлетико" из-за поведения болельщиков на игре с "Барселоной" (0:1).
Как сообщает Marca, мадридский клуб не будет наказан за кричалки фанатов "Гризманн, умри", которые были адресованы экс-игроку клуба.
Однако "матрасников" оштрафовали на 602 евро за бросание болельщиками посторонних предметов на поле.
Ранее предполагалось, что из-за такого поведения фанатов "Атлетико" мог провести следующий матч без зрителей.
Читайте также: Директор "Барселоны" высказался о кричалках в адрес Гризманна. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
главное
Лента новостей
-
"Челси", "Лестер" и "Вулверхэмптон" одержали победы в АПЛ
-
1
"Тоттенхэм" под руководством Моуринью проиграл "Манчестер Юнайтед"
-
Санчо не покинет "Боруссию" в январе
-
Фанат "Спартака" требует дисквалифицировать Дзюбу на 10 матчей
-
"Атлетико" избежал наказания за кричалки болельщиков "Гризманн, умри"
-
"Милан" вышел из борьбы за Алексея Миранчука
-
"Барселона" продлила контракт с Ансу Фати
-
"Монако" с Головиным переиграл "Тулузу" и другие результаты 16-го тура Лиги 1
-
"Ювентус" теряет Хедиру на длительный срок
-
1
Пике - лучший футболист года в Каталонии
-
ЦСКА хочет усилиться хавбеком "Спортинга"
-
СПАЛ разгромил "Лечче" и вышел в 1/8 финала Кубка Италии
-
Роналду высказался о своем соперничестве с Месси
-
1
Пике назвал свой вариант флага "Уэльс. Гольф. Мадрид"
-
Маркизио о втором месте "Ювентуса": Фанатам нравится видеть конкуренцию в Серии А"
-
Слуцкий может продолжить карьеру в Греции
-
Джикия рассказал подробности своего знакомства с Буффоном
-
Стало известно, в какую корзину дивизиона В Лиги Наций 2020/2021 попала Россия
-
УЕФА определился с форматом отборочного раунда ЧМ-2022
-
"Перуджа" обыграла "Сассуоло" в матче 1/16 финала Кубка Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6