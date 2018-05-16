"Атлетико" крупно побеждает "Марсель" и выигрывает Лигу Европы

Вечером в среду внимание любителей футбола в Европе, да и за пределами континента, было приковано к финальному матчу второго по значимости клубного турнира Старого Света. В решающем поединке за трофей Лиги Европы сошлись марсельский "Олимпик", чаще именуемый "Марсель", и мадридский "Атлетико". Встреча проходила на территории Франции, в городе Лион, так что "провансальцы" вполне могли себя чувствовать на "Стад-де-Лион" как дома. Впрочем, еще задолго до матча было понятно, что "матрасники" без поддержки не останутся. Из Испании болеть за мадридскую команду прибыли тысячи болельщиков.

В стартовых составах сюрпризов практически не было. Руди Гарсия предпочел в воротах более опытного Манданда, а в поле выпустил прогнозируемую группу футболистов. Диего Симеоне удивил защитной линией, оставив на лавке проверенных в финалах Лиги чемпионов бойцов, таких как Хуанфран, Савич и Филипе Луис. А вот средняя линия и дуэт нападающих в исполнении Эль Чоло были предсказуемыми.

Первый опасный момент уже на 4-й минуте создал "Марсель". Из центрального круга Пайе отпасовал на Товена, тот вернул снаряд партнеру, а Димитри вывел Жермена на рандеву с Облаком, но Валер пробил выше перекладины. Тем не менее хозяева финального матча весьма неплохо обозначили свое стремление забить быстрый гол.

"Атлетико" играл не шатко не валко, и совсем не спешил идти в атаку. Словно знали "матрасники", что их шанс случится точь-в-точь на 21-й минуте. А до того момента "провансальцы" выглядели на поле уверенно и ничего не предвещало беды. Однако в одном из эпизодов мадридцы применили прессинг у штрафной "Олимпика" и этого хватило, чтобы Ангисса совершил ошибку. Защитник марсельцев неудачно принял мяч, и сфера отскочила к Габи, а тот одним пасом вывел на ворота Гризманна и Антуан без проблем переиграл Манданда – 0:1.

Номинальные хозяева поспешили показать, что ничего страшного не произошло. Но подоспевшая 32-я минута еще больнее ударила по команде. Нежданно-негаданно на газоне оказался капитан "Марселя" Димитри Пайе. Получил травму в одном из эпизодов француз и со слезами на глазах покидал поле. Для него финал на этом закончился, а для "провансальцев" эта потеря стала шоком, от которого, смею утверждать, команда так и не оправилась. Ибо ничего опасного до перерыва команда Руди Гарсии больше не создала.

А опустить руки в дебюте второго тайма марсельцам помогли игроки "Атлетико". На 49-й минуте "матрасники" провели классическую атаку, Коке на подступах к штрафной отдал пас на ход Гризманну, а Антуан реализовал выход один на один, перебросив мяч через Манданда – 0:2.

Уже в тот момент появились мысли о том, что отыграться "Марселю" поможет лишь чудо. Не шла игра у "провансальцев", несмотря на замену Окампоса на Клинтона. Не способствовал конструктивизму и дождь, пошедший над "Стад-де-Лион".

"Атлетико" играл грамотно, команда Диего Симеоне убивала время, а при случае готова была организовать быстрый выпад, чтобы добить соперника. В одном эпизоде "матрасникам" это едва не удалось. Гризманн подал угловой, Годин играл головой на ближней штанге, но мяч в сантиметрах разминулся с воротами.

"Марсель" немного ожил после выхода на поле Митроглу. И именно грек создал единственный момент "провансальцев" во втором тайме на 81-й минуте. Товен подал в штрафную, Константинос выиграл второй этаж у защитников команды соперника, но срезал мяч в стойку ворот. Не повезло…

Точка же в матче была поставлена в самом конце встречи. Очередной выпад последовал в исполнении гостей, Коке получил мяч перед чужой штрафной, а затем выдал передачу на правый край, где никого из соперников не оказалось, зато находился Габи, спокойно пробивший в дальнюю "шестерку" – 0:3.

Возможно, крупное поражение "Марсель" не заслужил в этом матче. Однако "матрасники" сумели выжать из своих моментов максимум и закономерно отпраздновали именно такую победу, еще раз продемонстрировав, что по праву считаются европейским грандом.

"Марсель" – "Атлетико" – 0:3

Голы: Гризманн, 21 – 0:1. Гризманн, 49 – 0:2. Габи, 89 – 0:3.

"Марсель": Манданда, Рами, Луис Густаво, Амави, Сансон, Ангисса, Товен, Пайе (М.Лопес, 32), Окампос (Н’Джие, 55), Сарр, Жермен (Митроглу, 74).

"Атлетико": Облак, Врсалько (Хуанфран, 46), Лукас, Годин, Хименес, Коке, Габи, Сауль, А.Корреа (Томас, 88), Гризманн (Ф.Торрес, 90), Диего Коста.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Марсель" – "Атлетико" – 0:3 (обзор)