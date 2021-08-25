"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги. Им интересовался "Зенит"
Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник берлинской "Герты" Матеус Кунья перешел в мадридский "Атлетико", сообщается на официальном сайте испанского клуба.
Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. "Герта" также получит 10 процентов от следующего трансфера игрока. Футболист подписал с "матрасниками" контракт до лета 2026 года. В борьбе за бразильца "Атлетико" опередил "Зенит".
22-летний Кунья выступал за "Герту" с 2020 года, провел за клуб 40 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Сьон" и "РБ Лейпциг".
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|Вольфсбург
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|Хоффенхайм
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Шальке
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|12
|Унион Берлин
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