"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги. Им интересовался "Зенит"

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник берлинской "Герты" Матеус Кунья перешел в мадридский "Атлетико", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. "Герта" также получит 10 процентов от следующего трансфера игрока. Футболист подписал с "матрасниками" контракт до лета 2026 года. В борьбе за бразильца "Атлетико" опередил "Зенит".

22-летний Кунья выступал за "Герту" с 2020 года, провел за клуб 40 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Сьон" и "РБ Лейпциг".

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