"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги. Им интересовался "Зенит"

Теги гертаатлетико мадридматеус куньятрансферы

"Атлетико" купил бразильца из Бундеслиги. Им интересовался "Зенит"

Фото: сайт "Атлетико"/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник берлинской "Герты" Матеус Кунья перешел в мадридский "Атлетико", сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. "Герта" также получит 10 процентов от следующего трансфера игрока. Футболист подписал с "матрасниками" контракт до лета 2026 года. В борьбе за бразильца "Атлетико" опередил "Зенит".

22-летний Кунья выступал за "Герту" с 2020 года, провел за клуб 40 матчей, забил 13 голов и отдал 10 результативных передач. Ранее играл за "Сьон" и "РБ Лейпциг".

Не пропустите: Сауль собирается покинуть "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов