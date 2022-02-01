"Атлетико" купил игрока "Лилля"
Фото сайт "Атлетико"
Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандава.
"Матрасники" приобрели игрока сборной Мозамбика за 3 миллиона евро и заключили с ним контракт до июня 2025 года.
Рейнилду выступал за "Лилль" с января 2019 года, сыграл 87 матчей и забил 1 гол.
Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 10 миллионов евро.
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|20
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|4
|Севилья
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14