"Атлетико" купил игрока "Лилля"

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"Атлетико" купил игрока "Лилля"

Фото сайт "Атлетико"

Мадридский "Атлетико" на своём официальном сайте объявил о переходе левого защитника "Лилля" Рейнилду Мандава.

"Матрасники" приобрели игрока сборной Мозамбика за 3 миллиона евро и заключили с ним контракт до июня 2025 года.

Рейнилду выступал за "Лилль" с января 2019 года, сыграл 87 матчей и забил 1 гол. 

Рыночная стоимость 28-летнего футболиста оценивается в 10 миллионов евро.

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