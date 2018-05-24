"Атлетико" купил у "Вильярреала" Родри Эрнандеса

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"Атлетико" купил у "Вильярреала" Родри Эрнандеса

Хавбек "Вильярреала" Родри Эрнандес перебрался в "Атлетико".

Как сообщает официальный сайт "матрасников", 21-летний футболист заключил с клубом соглашение до 2023 года. Сумма трансфера составила 20 миллионов, еще 5 миллионов "Вильярреал" получит в виде бонусов.

В минувшем сезоне Родри провел 47 матчей, забил один гол и отдал 4 ассиста.

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