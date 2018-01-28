"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 3:0 (обзор)

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"Атлетико" - "Лас-Пальмас" - 3:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 21-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский "Атлетико" дома разгромил "Лас-Пальмас".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Эйбар 21 29
8 Сельта Виго 20 28
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 20 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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