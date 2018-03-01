"Атлетико" - "Леганес" - 4:0 (обзор)

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"Атлетико" - "Леганес" - 4:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 26-го тура чемпионата Испании между "Атлетико" и "Леганесом" (4:0).

Видео: "Атлетико" - "Леганес".

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5 Вильярреал 25 41
6 Севилья 25 39
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12 Атлетик Бильбао 25 31
13 Леганес 25 30
14 Реал Сосьедад 25 29
15 Эспаньол 25 28
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