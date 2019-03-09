"Атлетико" - "Леганес": видеотрансляция мадридского мини-дерби в рамках 27-го тура Примеры
В рамках 27-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своём поле сразится с "Леганесом".
В преддверии мадридского мини-дерби команды разделяют 20 очков: "матрасники" идут вторыми с 53 баллами, а "пепинерос" занимают 11-ю строчку - в их активе 33 пункта.
Матч пройдёт в субботу, 9 марта, на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|26
|60
|2
|Атлетико Мадрид
|26
|53
|3
|Реал Мадрид
|26
|48
|4
|Хетафе
|26
|42
|5
|Алавес
|26
|40
|6
|Севилья
|26
|37
|7
|Валенсия
|26
|36
|8
|Бетис
|26
|36
|9
|Реал Сосьедад
|26
|35
|10
|Эспаньол
|27
|34
|11
|Атлетик Бильбао
|27
|34
|12
|Эйбар
|26
|34
|13
|Леганес
|26
|33
|14
|Жирона
|26
|31
|15
|Леванте
|26
|30
|16
|Реал Вальядолид
|26
|26
|17
|Сельта Виго
|26
|25
|18
|Вильярреал
|26
|23
|19
|Райо Вальекано
|26
|23
|20
|Уэска
|26
|22