"Атлетико" - "Леганес": видеотрансляция мадридского мини-дерби в рамках 27-го тура Примеры

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"Атлетико" - "Леганес": видеотрансляция мадридского мини-дерби в рамках 27-го тура Примеры

В рамках 27-го тура испанской Примеры "Атлетико" на своём поле сразится с "Леганесом".

В преддверии мадридского мини-дерби команды разделяют 20 очков: "матрасники" идут вторыми с 53 баллами, а "пепинерос" занимают 11-ю строчку - в их активе 33 пункта.

Матч пройдёт в субботу, 9 марта, на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 18:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

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