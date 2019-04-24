"Атлетико" летом потеряет двух ветеранов
По окончании сезона сразу два возрастных защитника покинут "Атлетико", сообщает Marca.
По сведениям издания, окончательное решение об уходе из мадридского клуба приняли Диего Годин и Филипе Луис.
Летом оба 33-летних футболиста станут свободными агентами в виду истечения контрактов с "матрасниками".
Годин, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере", а Луис - в "Барселоне".
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Роналду восхитил сеть голым торсом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28