"Атлетико" летом потеряет двух ветеранов

По окончании сезона сразу два возрастных защитника покинут "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, окончательное решение об уходе из мадридского клуба приняли Диего Годин и Филипе Луис.

Летом оба 33-летних футболиста станут свободными агентами в виду истечения контрактов с "матрасниками".

Годин, скорее всего, продолжит карьеру в "Интере", а Луис - в "Барселоне".

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