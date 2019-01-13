"Атлетико" - "Леванте" - 1:0 (видеообзор матча)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 19-го тура чемпионата Испании, в котором "Атлетико" обыграл "Леванте" со счетом 1:0. Единственный гол во втором тайме с пенальти забил Антуан Гризманн.

Видео: "Атлетико" - "Леванте"

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