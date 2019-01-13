"Атлетико" - "Леванте": видеотрансляция матча 19-го тура чемпионата Испании

Теги атлетико мадридлеванте

"Атлетико" - "Леванте": видеотрансляция матча 19-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 13 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании состоится матч "Атлетико" - "Леванте".

На данный момент "Атлетико" с 35 баллами занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны на 5 очков. "Леванте" имеет в своем активе 23 балла и располагается аж на 11 месте.

Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 14:00 (мск).

Прямая видеотрансляция матча будет доступна на нашем сайте.  

Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2000-2003). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

"Валенсия" имеет худший процент реализации в Примере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 40
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 35
3 Севилья Севилья 18 33
4 Алавес Алавес 19 32
5 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 30
6 Хетафе Хетафе 19 28
7 Бетис Бетис 18 26
8 Жирона Жирона 19 24
9 Эспаньол Эспаньол 18 24
10 Валенсия Валенсия 19 23
11 Леванте Леванте 18 23
12 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 22
13 Эйбар Эйбар 18 22
14 Леганес Леганес 19 22
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
16 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
17 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 19
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов