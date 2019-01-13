"Атлетико" - "Леванте": видеотрансляция матча 19-го тура чемпионата Испании
Сегодня, 13 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании состоится матч "Атлетико" - "Леванте".
На данный момент "Атлетико" с 35 баллами занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны на 5 очков. "Леванте" имеет в своем активе 23 балла и располагается аж на 11 месте.
Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 14:00 (мск).
Прямая видеотрансляция матча будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|40
|2
|Атлетико Мадрид
|18
|35
|3
|Севилья
|18
|33
|4
|Алавес
|19
|32
|5
|Реал Мадрид
|18
|30
|6
|Хетафе
|19
|28
|7
|Бетис
|18
|26
|8
|Жирона
|19
|24
|9
|Эспаньол
|18
|24
|10
|Валенсия
|19
|23
|11
|Леванте
|18
|23
|12
|Реал Сосьедад
|18
|22
|13
|Эйбар
|18
|22
|14
|Леганес
|19
|22
|15
|Реал Вальядолид
|19
|22
|16
|Сельта Виго
|19
|21
|17
|Атлетик Бильбао
|18
|19
|18
|Райо Вальекано
|19
|19
|19
|Вильярреал
|19
|17
|20
|Уэска
|19
|11