"Атлетико" - "Леванте": видеотрансляция матча 19-го тура чемпионата Испании

Сегодня, 13 января, в рамках 19-го тура чемпионата Испании состоится матч "Атлетико" - "Леванте".

На данный момент "Атлетико" с 35 баллами занимает 2 место турнирной таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны на 5 очков. "Леванте" имеет в своем активе 23 балла и располагается аж на 11 месте.

Поединок пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало - в 14:00 (мск).

Прямая видеотрансляция матча будет доступна на нашем сайте.

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