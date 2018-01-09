"Атлетико" – "Льейда" – 3:0 (обзор)

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"Атлетико" – "Льейда" – 3:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор ответного матча 1/8 финала Кубка Испании между "Атлетико" и "Льейдой" (3:0).

Видео: "Атлетико" – "Льейда".

 

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