"Атлетико" лидирует в борьбе за французского опорника

Фото соцсети Бубакара Камара

Полузащитник "Марселя" Бубакар Камара близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает Get French Football News.

По информации источника, "матрасники" лидируют в гонке за 22-летним футболистом, который через три месяца станет свободным агентом.

На французского опорника также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Бавария".

В текущем сезоне Камара сыграл за "Марсель" 36 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

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