"Атлетико" лидирует в борьбе за французского опорника
Полузащитник "Марселя" Бубакар Камара близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает Get French Football News.
По информации источника, "матрасники" лидируют в гонке за 22-летним футболистом, который через три месяца станет свободным агентом.
На французского опорника также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Бавария".
В текущем сезоне Камара сыграл за "Марсель" 36 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.
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|Гранада
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|20
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|Леванте
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|20
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|Алавес
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
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|20
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|20
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