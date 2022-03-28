"Атлетико" лидирует в борьбе за французского опорника

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"Атлетико" лидирует в борьбе за французского опорника

Фото соцсети Бубакара Камара

Полузащитник "Марселя" Бубакар Камара близок к переходу в мадридский "Атлетико", сообщает Get French Football News.

По информации источника, "матрасники" лидируют в гонке за 22-летним футболистом, который через три месяца станет свободным агентом.

На французского опорника также претендуют "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Бавария".

В текущем сезоне Камара сыграл за "Марсель" 36 матчей и забил 1 гол. Его рыночная стоимость - 25 миллионов евро.

Не пропустите: "Атлетико" заинтересован в защитнике "Челси". | http://soccernews.ru
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