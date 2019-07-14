"Атлетико" лидирует в гонке за Хамесом

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"Атлетико" лидирует в гонке за Хамесом

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, сам колумбиец изъявил желание присоединиться к "матрасникам" после того как сорвался его трансфер в "Наполи".

Кроме того, "Атлетико" готов удовлетворить финансовые требования "бланкос" и заплатить за игрока 42 миллиона евро.

Два последних сезона 27-летний Хамес провёл в аренде в "Баварии". Этим летом хавбек вернулся в "Реал", но тренерский штаб команды не рассчитывает на него.

Не пропустите: ПСЖ может перехватить Хамеса у "Наполи". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Если Реал не тупой,то усиливать конкурента очередным игроком он не будет.

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