"Атлетико" лидирует в гонке за Хамесом

Полузащитник мадридского "Реала" Хамес Родригес близок к переходу в "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, сам колумбиец изъявил желание присоединиться к "матрасникам" после того как сорвался его трансфер в "Наполи".

Кроме того, "Атлетико" готов удовлетворить финансовые требования "бланкос" и заплатить за игрока 42 миллиона евро.

Два последних сезона 27-летний Хамес провёл в аренде в "Баварии". Этим летом хавбек вернулся в "Реал", но тренерский штаб команды не рассчитывает на него.

Не пропустите: ПСЖ может перехватить Хамеса у "Наполи". | http://soccernews.ru