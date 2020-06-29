"Атлетико" лишился одного из лидеров перед матчем с "Барселоной"
Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" из-за дисквалификации, сообщает AS.
По сведениям издания, мадридский клуб пытался обжаловать "лишнюю" желтую карточку игрока, но Федерация футбола Испании отказала ему в этом. Также матч пропустит защитник Стефан Савич.
Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится 30 июня.
В нынешнем сезоне 28-летний Коке провел за "Атлетико" 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.
Не пропустите: "Барселона" опубликовала заявку на матч с "Атлетико". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14