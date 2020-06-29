"Атлетико" лишился одного из лидеров перед матчем с "Барселоной"

Полузащитник мадридского "Атлетико" Коке не сыграет в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" из-за дисквалификации, сообщает AS.

По сведениям издания, мадридский клуб пытался обжаловать "лишнюю" желтую карточку игрока, но Федерация футбола Испании отказала ему в этом. Также матч пропустит защитник Стефан Савич.

Матч "Барселона" - "Атлетико" состоится 30 июня.

В нынешнем сезоне 28-летний Коке провел за "Атлетико" 36 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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