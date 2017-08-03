"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:1, по пенальти - 5:4 (обзор)

Теги атлетико мадридливерпуль

"Атлетико" - "Ливерпуль" - 1:1, по пенальти - 5:4 (обзор)В финале Audi Cup мадридский "Атлетико" сумел обыграть английский "Ливерпуль" лишь в серии пенальти. Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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