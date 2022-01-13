"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година
Фото твиттер "Атлетико Минейро"
Центральный защитник Диего Годин официально перешёл из "Кальяри" в "Атлетико Минейро".
35-летний футболист сменил команду на правах свободного агента. Итальянский клуб расторг с ним контракт по взаимному согласию.
Уругваец заключил с "Атлетико Минейро" соглашение до 31 декабря 2022 года с опцией продления ещё на один сезон.
Годин выступал за "Кальяри" с сентября 2020 года, сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
Не пропустите: Бразильскому клубу предложили подписать 38-летнего Рибери. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Дженоа" рассматривает двух кандидатов на замену Шевченко
-
Дани Алвес стал рекордсменом Эль Класико
-
"Локомотив" расторг контракт с Зе Луишем
-
Алексис Санчес установил рекорд Суперкубка Италии
-
"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година
-
Официально: Оливейра - новый игрок "Ромы"
-
"Реал" во второй раз в истории обыграл "Барселону" в пяти матчах подряд
-
ЦСКА не взял Ахметова на зимний сбор в Испанию
-
Смолов провёл первую тренировку после возвращения в "Динамо"
-
СМИ узнали, сколько Шевченко может заработать на увольнении из "Дженоа"
-
Бакаев близок к уходу из "Спартака"
-
"Реал" одержал юбилейную победу в Эль Класико
-
Главные новости дня: 12 января
-
"Фиорентина" назвала "Арсеналу" условия трансфера Влаховича
-
"Интер" обыграл "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии
-
Лучший бомбардир чемпионата Аргентины отклонил предложения из России и Украины
-
"Вест Хэм" победил "Норвич" в матче АПЛ
-
"Челси" снова обыграл "Тоттенхэм" и вышел в финал Кубка лиги
-
"Реал" добыл победу над "Барселоной" в полуфинале Суперкубка Испании
-
"Челси" досрочно вернет Кенеди из аренды
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20