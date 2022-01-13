"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година

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"Атлетико Минейро" объявил о переходе Година

Фото твиттер "Атлетико Минейро"

Центральный защитник Диего Годин официально перешёл из "Кальяри" в "Атлетико Минейро".

35-летний футболист сменил команду на правах свободного агента. Итальянский клуб расторг с ним контракт по взаимному согласию.

Уругваец заключил с "Атлетико Минейро" соглашение до 31 декабря 2022 года с опцией продления ещё на один сезон.

Годин выступал за "Кальяри" с сентября 2020 года, сыграл 40 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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