"Атлетико Минейро" отклонил предложение "Зенита" по своему защитнику

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"Атлетико Минейро" отклонил предложение "Зенита" по своему защитнику

"Атлетико Минейро" не отпустил защитника Ренана Лоди в "Зенит".

По сведениям Gazeta Do Povo, питерский клуб предложил за 21-летнего бразильца 20 миллионов евро, что не устроило "Атлетико Минейро". Бразильский клуб оценивает своего футболиста в 25 миллионов евро.

Стоит отметить, что в услугах Лоди также заинтересован мадридский "Атлетико".

В прошлом сезоне Лоди провел 48 игр, в которых отметился тремя голами и шестью ассистами.

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