"Атлетико Минейро" подписал полузащитника "Ливерпуля"

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"Атлетико Минейро" подписал полузащитника "Ливерпуля"

"Атлетико Минейро" в твиттере объявил о трансфере хавбека "Ливерпуля" Аллана Родригеса.

Сумма сделки не разглашается. 22-летний футболист заключил с новым клубом контракт до декабря 2023 года. 

Аллан выступал за "Ливерпуль" с 2015 года, но не провёл за "красных" ни одного матча.

За 4,5 года бразильца отправляли в аренду в СИК, "Сент-Трюйден", "Герту", "Аполлон", "Айнтрахт" и "Флуминенсе".

Рыночная стоимость игрока - 2 миллиона евро.

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