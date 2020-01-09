"Атлетико Минейро" подписал полузащитника "Ливерпуля"

"Атлетико Минейро" в твиттере объявил о трансфере хавбека "Ливерпуля" Аллана Родригеса.

Сумма сделки не разглашается. 22-летний футболист заключил с новым клубом контракт до декабря 2023 года.

Аллан выступал за "Ливерпуль" с 2015 года, но не провёл за "красных" ни одного матча.

За 4,5 года бразильца отправляли в аренду в СИК, "Сент-Трюйден", "Герту", "Аполлон", "Айнтрахт" и "Флуминенсе".

Рыночная стоимость игрока - 2 миллиона евро.

Не пропустите: "Суонси" арендовал нападающего "Ливерпуля". | http://soccernews.ru