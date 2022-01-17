"Атлетико Минейро" подтвердил уход Диего Косты
Известный испанский нападающий Диего Коста официально получил статус свободного агента.
"Атлетико Минейро" объявил о расторжении контракта с 33-летним футболистом.
Отмечается, что стороны прекратили сотрудничество по инициативе игрока.
Коста выступал за "Атлетико Минейро" с августа 2021 года, провёл 19 матчей, забил 5 голов и выиграл 2 трофея - чемпионство и Кубок Бразилии.
Ранее сообщалось об интересе к форварду со стороны "Эльче", "Кадиса" и "Арсенала".
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