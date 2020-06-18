"Атлетико Минейро" сообщил, что выплатил "Спартаку" долг за Кариоку

Теги спартак москварафаэль кариока

"Атлетико Минейро" сообщил, что выплатил "Спартаку" долг за Кариоку

Президент "Атлетико Минейро" Сержио Сетте Камара рассказал, что клуб погасил долг перед московским "Спартаком" за трансфер Рафаэла Кариоки.

"Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили всю сумму "Спартаку" за Рафаэла Кариоку в 1,26 миллиона евро", - написал функционер в твиттере.

Кариока выступал в стане красно-белых с 2009 по 2014 год.

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