"Атлетико Минейро" сообщил, что выплатил "Спартаку" долг за Кариоку

Президент "Атлетико Минейро" Сержио Сетте Камара рассказал, что клуб погасил долг перед московским "Спартаком" за трансфер Рафаэла Кариоки.

"Сегодня мы вместе с ФИФА выплатили всю сумму "Спартаку" за Рафаэла Кариоку в 1,26 миллиона евро", - написал функционер в твиттере.

Кариока выступал в стане красно-белых с 2009 по 2014 год.

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