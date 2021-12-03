"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии
Фото твиттер "Атлетико Минейро"
В бразильской Серии А досрочно определился чемпион. Титул взял "Атлетико Минейро".
"Петушки" победили "Баию" со счётом 3:2 и за два тура до финиша турнира стали недосягаемыми для конкурентов.
Для "Атлетико Минейро" это второе чемпионство в истории клуба, первое было 50 лет назад - в 1971 году.
Стоит отметить, что лидером команды из Белу-Оризонти является экс-форвард "Зенита" Халк, забивший 18 голов в 34 матчах национального первенства.
Не пропустите: Луис Адриано намерен уйти из "Палмейраса": названа причина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Защитник "Крыльев Советов" Чернов: "Конечно, давно бы вызвал себя в сборную России"
-
Роналду прокомментировал победу "Манчестер Юнайтед" над "Арсеналом"
-
Фанаты "Динамо" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
"Барселона" намерена зимой усилить атаку двумя игроками
-
Азмун прояснил ситуацию со своим будущим в "Зените"
-
Два бразильских клуба ведут борьбу за защитника "Спартака" Айртона
-
Оуэн ярко отреагировал на дубль Роналду в матче с "Арсеналом"
-
"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии
-
Бруну Фернандеш провёл 100-й матч за "Манчестер Юнайтед"
-
Фанаты "Зенита" поддержат акцию протеста болельщиков ЦСКА
-
Салах побил рекорд Анри в АПЛ
-
СМИ назвали фаворита в гонке за Миранчуком
-
В "Урале" отреагировали на новость о смене главного тренера
-
Бруну Фернандеш высказался о Роналду
-
Кроос составил символическую сборную "Реала" из пяти игроков
-
Каррик объявил об уходе из "Манчестер Юнайтед" после 15 лет в клубе
-
Главные новости дня: 2 декабря
-
Азмун высказался о выступлении "Зенита" в ЛЧ
-
Конте прокомментировал победу над "Брентфордом"
-
"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фламенго
|38
|90
|2
|Сантос
|38
|74
|3
|Палмейрас
|38
|74
|4
|Гремио
|38
|65
|5
|Атлетико Паранаенсе
|38
|64
|6
|Сан-Паулу
|38
|63
|7
|Интернасьонал
|38
|57
|8
|Коринтианс
|38
|56
|9
|Форталеза
|38
|53
|10
|Гоияс
|38
|52
|11
|Байя
|38
|49
|12
|Васко да Гама
|38
|49
|13
|Атлетико Минейро
|38
|48
|14
|Флуминенсе
|38
|46
|15
|Ботафого
|38
|43
|16
|Сеара
|38
|39
|17
|Крузейро
|38
|36
|18
|КСА
|38
|32
|19
|Чапекоенсе
|38
|32
|20
|Аваи
|38
|20