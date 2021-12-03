"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии

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"Атлетико Минейро" впервые за 50 лет стал чемпионом Бразилии

Фото твиттер "Атлетико Минейро"

В бразильской Серии А досрочно определился чемпион. Титул взял "Атлетико Минейро".

"Петушки" победили "Баию" со счётом 3:2 и за два тура до финиша турнира стали недосягаемыми для конкурентов.

Для "Атлетико Минейро" это второе чемпионство в истории клуба, первое было 50 лет назад - в 1971 году.

Стоит отметить, что лидером команды из Белу-Оризонти является экс-форвард "Зенита" Халк, забивший 18 голов в 34 матчах национального первенства.

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