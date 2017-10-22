"Атлетико" минимально обыграл "Сельту"

В матче 9-го тура испанской Ла Лиги мадридский "Атлетико" одержал гостевую победу над "Сельтой" из Виго.

"Сельта" - "Атлетико" - 0:1

Гол: Гамейро, 28 - 0:1.

"Сельта": Альварес, Мальо, Кабраль (Мор, 72), Гомес, Джонни, Эрнандес, Лоботка, Васс (Гвидетти, 72), Аспас, Гонсалес, Систо.

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Эрнандес, Сауль, Томас, Габи (Хименес, 66), Корреа (Филипе Луис, 88), Гамейро (Гайтан, 61), Гризманн.

Напомним, ранее "Вильярреал" разгромил "Лас-Пальмас".