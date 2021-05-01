"Атлетико" минимально переиграл "Эльче"
Фото: COPE
В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одолел "Эльче".
"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" и "Барсу" на 5 очков, при этом сыграв на один матч больше.
"Эльче" - "Атлетико" 0:1
Гол: Льоренте, 23 - 0:1
"Эльче": Гассанига, Паласиос (Барраган, 46), Хосема (Родригес, 80), Диего Гонсалес, Кальво, Гути, Марконе (Хосан, 80), Моренте (Пьятти, 46), Фидель, Милья (Нино, 71), Бойе.
"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес (Фелипе, 82), Савич, Эрмосо, Льоренте, Лемар (Жоау Феликс, 57), Кондогбиа, Карраско, Корреа (Коке, 65), Суарес (Сауль, 82).
Отметим, что в компенсированное время "Эльче" не реализовал пенальти.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14