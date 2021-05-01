"Атлетико" минимально переиграл "Эльче"

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"Атлетико" минимально переиграл "Эльче"Фото: COPE

В рамках 34-го тура испанской Ла Лиги "Атлетико" одолел "Эльче".

"Матрасники" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" и "Барсу" на 5 очков, при этом сыграв на один матч больше.

"Эльче" - "Атлетико" 0:1

Гол: Льоренте, 23 - 0:1

"Эльче": Гассанига, Паласиос (Барраган, 46), Хосема (Родригес, 80), Диего Гонсалес, Кальво, Гути, Марконе (Хосан, 80), Моренте (Пьятти, 46), Фидель, Милья (Нино, 71), Бойе.

"Атлетико": Облак, Триппьер, Хименес (Фелипе, 82), Савич, Эрмосо, Льоренте, Лемар (Жоау Феликс, 57), Кондогбиа, Карраско, Корреа (Коке, 65), Суарес (Сауль, 82).        

Отметим, что в компенсированное время "Эльче" не реализовал пенальти.

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