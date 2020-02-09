"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Атлетико" одержал победу над "Гранадой".

На данный момент "матрасники" занимают четвертое место, а "Гранада" - десятое.

"Атлетико" - "Гранада" 1:0

Гол: Корреа, 6 - 1:0

"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Эрмосо, Лоди (Феррейра Карраско, 59), Сауль, Томас, Витоло (Мойя, 87), Коке (Лемар, 87), Корреа, Льоренте.

"Гранада": Эскандель, Мартинес (Фернандес, 75), Диас, Кейбаши, Фулькье, Этеки, Азиз, Эррера (Жил Диаш, 59), Вадильо (Пуэртас, 59), Дуарте, Сольдадо.

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