"Атлетико" мощно ответил на критику судейства со стороны "Реала"
Полемика вокруг судейства в воскресном мадридском дерби продолжается.
Напомним, что арбитр не назначил пенальти в ворота "Атлетико" после попадания мяча в руку защитнику Фелипе в штрафной площади.
После матча представители "Реала" раскритиковали решение рефери. В частности, директор "сливочных" Эмилио Бутрагеньо назвал эпизод с предполагаемым пенальти ключевым.
"Они критикуют даже верные решения... Некоторые привыкли, что им всегда дует попутный ветер", - ответили на претензии "матрасники".
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|М
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|Алавес
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|Реал Вальядолид
|20
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|Эйбар
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|Мальорка
|20
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