"Атлетико" мощно ответил на критику судейства со стороны "Реала"

Полемика вокруг судейства в воскресном мадридском дерби продолжается.

Напомним, что арбитр не назначил пенальти в ворота "Атлетико" после попадания мяча в руку защитнику Фелипе в штрафной площади.

После матча представители "Реала" раскритиковали решение рефери. В частности, директор "сливочных" Эмилио Бутрагеньо назвал эпизод с предполагаемым пенальти ключевым.

"Они критикуют даже верные решения... Некоторые привыкли, что им всегда дует попутный ветер", - ответили на претензии "матрасники".

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