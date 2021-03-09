"Атлетико" мощно ответил на критику судейства со стороны "Реала"

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"Атлетико" мощно ответил на критику судейства со стороны "Реала"

Полемика вокруг судейства в воскресном мадридском дерби продолжается.

Напомним, что арбитр не назначил пенальти в ворота "Атлетико" после попадания мяча в руку защитнику Фелипе в штрафной площади.

После матча представители "Реала" раскритиковали решение рефери. В частности, директор "сливочных" Эмилио Бутрагеньо назвал эпизод с предполагаемым пенальти ключевым.

"Они критикуют даже верные решения... Некоторые привыкли, что им всегда дует попутный ветер", - ответили на претензии "матрасники".

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