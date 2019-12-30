"Атлетико" может арендовать Алькасера

"Атлетико" может купить форварда дортмундской "Боруссии" Пако Алькасера, утверждает Marca.

По данным источника, 26-летний игрок уже сообщил немецкому клубу о том, что он хочет перейти в другую команду. К такому решению он пришел из-за трансфера нападающего Эрлинга Холанда.

"Атлетико" уже контактировал с Алькасером. Клуб пока выбирает между футболистом и форвардом ПСЖ Эдинсоном Кавани.

Возможно, "матрасники" арендуют нападающего с правом выкупа за 30 миллионов евро..

В этом сезоне Алькасер участвовал в 11 матчах, забил 5 мячей и отдал одну голевую передачу.

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